Carabinieri intervengono per un cane che disturba e trovano droga

L'intervento è nato da alcune segnalazioni che lamentavano la presenza di un Rottweiler aggressivo in un'area condominiale, ma al loro arrivo i carabinieri hanno trovato, a casa del proprietario del cane, oltre due etti di cocaina. E' successo sabato mattina in zona San Donato-San Vitale, periferia di Bologna, dove i militari della stazione San Ruffillo hano arrestato un 21enne di origine tunisina, residente in città.

Il giovane è stato trovato sul pianerottolo, con la fidanzata e il Rottweiler, mentre un fabbro stava riparando la porta dell'appartamento. Terminato il lavoro, i carabinieri hanno ispezionato l'abitazione del 21enne trovando 255 dosi di 'coca', per un peso complessivo di circa 76 grammi, un involucro con altri 150 grammi della stessa sostanza stupefacente e 1.065 euro in contanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA