Maltempo: una frana isola un paesino tra Parmense e Liguria

Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nel Parmense, a ridosso del confine con la Liguria, interessando un fronte di circa 30-40 metri. Risulta isolato, sul versante parmense, il centro abitato di Santa Maria del Taro, circa 200 abitanti. La linea telefonica fissa è interrotta ma non risultano al momento danni ad abitazioni o persone. La frana è sulla SP 359 altezza località case Fazzi chilometro 109. Sul posto stanno operando i carabinieri della stazione di Santa Maria del Taro insieme a personale della Provincia con ditte per sgombero detriti. Unica viabilità alternativa è quella di Passo del Bocco - Varese Ligure - Passo Cento Croci.

Un'altra frana si è verificata sempre nel Parmense, in seguito alle abbondanti piogge ancora in corso, provocando la caduta di rocce a Calestano, nella val Baganza (a 80 chilometri più a est rispetto a Santa Maria del Taro, verso Parma). I detriti hanno causato l'interruzione della strada comunale di Vigolone, chilometro 1. Anche in questo caso sul posto ci sono i carabinieri, della stazione di Calestano, e personale dell'amministrazione Comunale per la messa in sicurezza e per le operazioni di ripristino della viabilità. La zona di Calestano era stata interessata nelle scorse settimane da uno sciame sismico con centinaia di scosse di lieve entità.

È una domenica di allerta meteo arancione in Emilia, per le piogge copiose e per il deflusso delle piene dei fiumi. Province d'attenzione sono in particolare quelle emiliane occidentali: Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

