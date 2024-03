Diciassettenne accerchiato e rapinato in centro a Bologna

Una rapina nel cuore della notte in centro a Bologna di un gruppo di ragazzi, tra cui almeno un minore, ai danni di un coetaneo, un diciassettenne. La vittima, a quanto ricostruito, sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi: uno lo colpiva al volto mentre gli altri gli portavano via il borsello con effetti personali e cellulare. Una volante della Polizia viene intercettata dalla vittima e interviene. Successivamente viene rintracciato uno degli autori della rapina, un 17enne di nazionalità egiziana. Si tratta del ragazzo che ha colpito la vittima. È stato condotto al carcere minorile del Pratello. Dovrà rispondere di rapina in concorso.

