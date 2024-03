Natura e intelligenza artificiale in mostra a Los Angeles

Specchi con foto di donne coronate da fiori e farfalle, gioielli che intrecciano fili dorati a pietre, scarpe stampate in 3D e intessute in materiale riciclato, tavoli smaltati, sedie fluo e una grande statua a metà tra un uomo e un robot. La mostra dell'artista Elena Manferdini - allestita all'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles fino al 19 aprile - propone oggetti molto diversi tra loro, ma legati da uno studio intelligente e colorato sulla nostra identità nel mondo digitalizzato e sul rapporto con l'ambiente. Voluta dal direttore dell'Istituto Emanuele Amendola, rimasto incantato da una personale dell'artista al prestigioso Pacific Design Center, l'esposizione si intitola Flora: "ogni pezzo in mostra è ispirato al tema della natura, perché presenta elementi floreali o per la ricerca del materiale. Tutti hanno una connessione estetica e spirituale con l'ambiente", dice all'ANSA Manferdini, nata a Bologna 49 anni fa e negli ultimi 25 residente a Los Angeles. Quando frequentava l'ultimo anno di ingegneria civile all'Alma Mater, è partita per uno scambio con l'Università della California di Los Angeles (Ucla). "Ho lavorato in alcuni studi. In quegli anni, ho anche aperto Atelier Manferdini, il mio studio con base a Venice, con cui firmo interventi di arte pubblica, design di arredamento, accessori e gioielli o progetti di arte visiva". Ha esposto in vari musei tra cui alla Biennale di Architettura di Venezia, al MOCA e al LACMA di Los Angeles e al Museum of Art di Birmingham.

"Nell'era attuale, contrassegnata da artefatti digitali effimeri e immagini computazionali, la natura appare familiare ma anche stranamente sintetica. Mi interessa mettere in mostra la dicotomia tra rappresentazione naturale e artificiale", dice ancora l'artista. "I ritratti femminili applicati sui cinque specchi tondi in mostra sono visualizzazioni che ho ottenuto immettendo un testo in un programma. In più, usando il cellulare e un QRcode l'immagine diventa tridimensionale e si muove nello spazio", spiega. "La IA è uno strumento affascinante. La macchina può imparare a produrre. Ma tocca all'uomo interrogarla, stimolarla e poi selezionare. Questo ruolo è insostituibile".



