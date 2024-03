In Emilia-Romagna 336mila adulti sono obesi

L'obesità non è una condizione ma una malattia: in Emilia-Romagna riguarda oltre 336mila persone adulte (tra i 18 e i 69 anni), l'11% della popolazione di questa età, a cui se ne aggiungono 945mila in sovrappeso, il 32%. Il bilancio è della Regione in vista della Giornata mondiale dell'obesità che ricorre il 4 marzo. Per l'occasione sono in programma iniziative e incontri di informazione e sensibilizzazione per far comprendere ai cittadini che con l'obesità non si scherza, perché costituisce uno dei principali fattori di rischio collegati all'insorgenza di altre patologie come ictus, diabete, tumore, ipertensione e problemi cardiaci.

"È importante non lasciare le persone sole con la propria dieta - afferma l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini - in Emilia-Romagna al loro fianco ci sono i professionisti e le equipe multidisciplinari del servizio sanitario regionale, che da anni svolge attività di prevenzione, contrasto e cura dell'obesità già a partire dalla prima infanzia. Occorre continuare a lavorare per favorire stili di vita sani, contrastare la sedentarietà e promuovere buone abitudini alimentari".

Il contrasto all'obesità, come per altre malattie croniche, passa prima di tutto da una strategia che promuove un'alimentazione corretta e attività fisica regolare in diversi ambiti - scolastico, lavorativo, di comunità e nelle strutture sanitarie, e prima ancora in gravidanza e in famiglia - e da uno specifico programma destinato ai più piccoli. Si tratta del "Modello regionale di presa in carico del bambino in sovrappeso e obeso", attivo dal 2013, inserito dall'Organizzazione mondiale della sanità tra le buone pratiche europee per il contrasto all'obesità infantile.

