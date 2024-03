Il fiume Po sotto osservazione, defluisce la piena

In seguito alle intense e diffuse piogge degli ultimi giorni sul bacino del Po - che hanno provocato significativi incrementi dei livelli del lago di Garda e di diversi affluenti del fiume - in particolare quelli emiliani, sul Po si sta verificando un aumento dei livelli, con possibile interessamento di aree golenali. È in corso il lento deflusso della piena sviluppatasi nelle scorse ore soprattutto per l'apporto degli affluenti emiliani con livelli di ordinaria criticità (colore giallo).

Nella parte alta del bacino sono previste domani (domenica 3 marzo) ulteriori precipitazioni che potranno generare innalzamenti del Po lungo il tratto piemontese, col superamento della soglia 1 (criticità ordinaria, colore giallo) nelle prossime 24-48 ore.

Le piene dei corsi d'acqua emiliani (in particolare Secchia e Panaro) stanno gradualmente defluendo a valle.

Il personale degli uffici AIPo competenti sui corsi d'acqua interessati dai fenomeni di piena e il Servizio di piena centrale AIPo sono attivi nelle operazioni di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

