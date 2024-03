Guida spericolata anche contromano, inseguito e arrestato

Rocambolesco inseguimento la notte scorsa a Modena terminato con l'arresto di un giovane di 22 anni. Il ragazzo, di nazionalità moldava, ieri sera intorno alle 23.20 guidava a forte velocità verso la tangenziale, ignorando i semafori rossi. La vettura è stata notata da una pattuglia della Squadra volante della Polizia impegnata in attività di controllo che ha iniziato l'inseguimento, più volte intimando l'alt.

Stop ignorato dal giovane che, una volta in tangenziale, nonostante una collisione con un altro mezzo, dopo un testacoda, ha proseguito contromano e impattando contro una rotonda. A questo punto il conducente, secondo quanto ricostruito, è sceso dell'auto tentando di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Il 22enne li ha colpiti, in stato di alterazione psicofisica. Gli agenti sono finiti in Pronto soccorso e dimessi con prognosi di sette giorni per contusioni.

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, a seguito di accertamenti è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato anche deferito all'autorità giudiziaria per ingresso e soggiorno illegale. Stamattina giudizio per direttissima: l'arresto è stato convalidato e al 22enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

