'Wunderkammer - Il museo delle meraviglie' al via a Bologna

Ospitato nel cinquecentesco Palazzo Sanguinetti di strada Maggiore, a due passi dal Conservatorio, dal teatro Comunale e dall'Accademia Filarmonica (le più importanti istituzioni musicali della città), il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna compie vent'anni. E allora non può che essere un'edizione speciale per un anno speciale quella del 2024 di Wunderkammer - Il museo delle meraviglie, rassegna di narrazioni musicali, visite guidate e concerti che tornano a far risuonare i tesori segreti custoditi nello straordinario patrimonio documentario del Museo al via il 2 marzo e in programma fino al 12 maggio.

Sarà tra i tesori sparsi nelle tante sale del palazzo cinquecentesco, in particolare quelli raccolti da padre Martini, storico, teorico e compositore, uno dei maestri nell'Europa del 700, ma soprattutto collezionista musicale, che si snoderà il fitto calendario di eventi che si aprirà incrociando la settima edizione del festival di "Specialmente in biblioteca" dedicata al tema comune dei confini, con le presentazioni delle novità editoriali e discografiche legate al museo, e con la settima edizione delle ri-Creazioni ideate e condotte dell'associazione Athena Musica. Novità di quest'anno 4Dummies, narrazioni musicali su tutto quello che avreste voluto sapere riguardo l'Opera (con la musicologa e influencer Valentina Anzani) e la Danza (con il coreografo Claudio Ronda). E ancora i primi quattro concerti di "Insolita - la musica che non ti aspetti" legati a un manoscritto, un'edizione a stampa, una lettera, un dipinto appartenenti alle collezioni: si inizia tra sinfonie, madrigali e contrappunti rigorosi, ma anche balli, canzoni, gagliarde e villanelle nel concerto dell'Ensemble La Misticanza. A seguire, "Effimere corde" interpreta grandi compositori e compositrici come Monteverdi, Galilei, Strozzi e Francesca Caccini e un programma dedicato al tema del mare e alla figura di Zorzi Trombetta.

