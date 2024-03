Si restringe l'area dell'allerta arancione in Emilia Romagna

Si restringe e si attenua, in Emilia, l'allerta per il maltempo: la protezione civile ha esteso anche a domani l'allerta arancione, ma limitata alla pianura del Modenese e del Reggiano. Domani, sabato 2 marzo, infatti, sono previste piogge deboli e l'allerta dipende dalla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi, che comunque non destano eccessive preoccupazioni. L'ingrossamento dei bacini montani farà però aumentare i livelli idrometrici anche in pianura, ma, secondo le previsioni, resteranno sotto i livelli di guardia.

