Esplode bidone di colla nel Reggiano, cinque operai feriti

Grave incidente sul lavoro nel Reggiano. Un bidone di colla bollente è esploso in un'azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli operai feriti, di cui uno grave portato d'urgenza con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma. L'esplosione è avvenuta intorno alle 17.

Sul posto i carabinieri di Correggio e il personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Informata anche la Procura di Reggio Emilia che sta coordinando le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l'esplosione.



