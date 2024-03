Emicrania, focus su benefici anticorpi monoclonali anti Cgrp

I benefici dall'uso di anticorpi monoclonali anti Cgrp su pazienti affetti da emicrania al centro dell'evento 'Take a journey into migraine', organizzato in questi giorni a Bologna (29 febbraio e il 1 marzo).

Gli ultimi dati degli studi real life sugli anticorpi monoclonali anti Cgrp, ossia studi basati su dati di pratica clinica relativi a pazienti che in tutto il mondo assumono queste terapie, mostrano come gli anti Cgrp siano farmaci efficaci e sicuri nel trattamento preventivo dell'emicrania.

Negli studi presentati, l'anticorpo utilizzato in profilassi veniva somministrato come iniezione sottocutanea, mensile o talvolta trimestrale, a pazienti che soffrivano di 4 o più giorni di emicrania al mese, determinando una riduzione sensibile del numero di giorni mensili con emicrania.

A livello italiano non tutti i pazienti, però, possono accedere a questo trattamento in regime di rimborsabilità da parte del sistema sanitario, ma solo i pazienti che hanno avuto almeno tre precedenti fallimenti terapeutici e hanno almeno 8 giorni di cefalea al mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA