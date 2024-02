Maltempo: resta arancione l'allerta in Emilia

Rimane arancione l'allerta meteo in Emilia-Romagna sulle alture e sulle pianure del Piacentina, Parmense, Reggiana, Modenese e Ferrarese a seguito delle possibili piogge che rischiano di ingrossare la portata dei fiumi, attualmente sotto controllo. L'allerta, disposta dall'Arpae e dalla Protezione Civile regionale è prevista fino alla mezzanotte di domani. Per domani, infatti, sono previste condizioni di tempo perturbato con la possibilità di precipitazioni, viene spiegato, "localmente intense, anche a carattere di rovescio, più probabili su zona appenninica e pianura occidentale". In particolare le piogge potrebbero innalzare il livelli idrometrici "nei bacini del settore centro-occidentale della regione, già interessati da fenomeni di piena". Non sono esclusi frane e ruscellamenti "lungo i versanti, più probabili nei settori montani e collinari centro-occidentali".

