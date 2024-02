La 'Donna' di Rebeschini protagonista nell'Assemblea E-R

Suore e infermiere, spose e musiciste, mamme e scienziate, italiane e straniere. Da oggi l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ospita trenta volti di donne che raccontano la condizione femminile nella nostra società, per celebrare l'8 marzo. Merito della mostra 'Donna' di Mario Rebeschini, decano dei fotoreporter bolognesi, curata da Giulia Ferraresi, che sarà visitabile fino al 15 marzo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 18.30. L'esposizione è stata inaugurata oggi dalla presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti e dal presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna Silvestro Ramunno.

"Con questa mostra dedichiamo tempo e spazio all'intero universo femminile grazie alla qualità artistica e al grande spessore umano di Mario Rebeschini - ha detto Petitti - Anche oggi dobbiamo quindi soffermarci e chiederci se nel nostro quotidiano, nel lavoro, in famiglia, questi diritti delle donne vengono riconosciuti". Per Ramunno "questo è un tema che ci appartiene, è nei fondamenti deontologici dei giornalisti.

Abbiamo ancora un po' di strada da fare, molto è stato fatto".

Rebeschini oggi ha 86 anni e, nella sua carriera, ha raccontato i cambiamenti del mondo e della società. "Prima di fare questo lavoro venni assunto in un'agenzia pubblicitaria. Ero l'unico uomo ed ero il peggiore dei maschilisti. Entrai in un mondo diverso. Pochissime donne si piacciono in foto: qui ho deciso di esporre solo immagini di donne serene dove si vede che il fotografo è stato accettato". La carriera di Rebeschini ha attraversato e raccontato decenni di trasformazioni sociali, rinunciando al cinismo a favore dell'empatia. Senza rinunciare a quel pizzico di autoironia che non l'ha abbandonato nemmeno oggi: "Una volta andai a intervistare un gruppo di femministe, mi accettarono. Quando me ne andai, una mi fermò e mi disse: sai perché sei riuscito a fare quest'intervista? Perché sei bellino".

