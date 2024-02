In anteprima al Biografilm 2024 'Les Filles d'Olfa'

Sarà mostrato in anteprima italiana al Biografilm 2024 - in programma a Bologna dal 7 al 17 giugno - 'Les Filles d'Olfa', diretto da Kaouther Ben Hania, in concorso a Cannes 2023 e nominato agli Oscar per la categoria documentari. La pellicola sarà presentata al festival bolognese - giunto alla 20/a edizione - nella sezione Beyond Fiction - Oltre la finzione, dedicata alla scoperta e all'espansione dei confini che separano finzione e documentario.

Il film, nella cinquina finale degli Oscar per la categoria documentari, vincitore di tre premi al Festival di Cannes, del premio come miglior documentario ai César e agli Spirit Awards, è una singolare opera giocata tra documentario e finzione che, spiegano gli organizzatori di Biografilm, "propone una visione sfaccettata e non scontata del sistema di oppressione delle donne tunisine, tema caro alla regista e in linea con l'attenzione di Biografilm alle tematiche femminili e di attualità".

Il film è distribuito, con il titolo 'Quattro figlie', da Arthouse in collaborazione con Unipol Biografilm Collection e I Wonder Pictures e uscirà nelle sale a giugno.



