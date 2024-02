Il 4 marzo Ciao, la rassegna per Dalla condotta da Nina Zilli

La cantautrice Nina Zilli condurrà la seconda edizione di "Ciao - Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività", l'evento in onore del cantautore bolognese che si terrà il 4 marzo al Teatro Celebrazioni di Bologna e che andrà in onda con uno speciale Tv il 6 aprile su Rai1 e in simulcast su Rai Radio2.

Insieme ai già annunciati vincitori dei Ballerini Dalla 2024, saliranno sul palco i due vincitori di "Ciao Contest. La musica di domani", dedicato a giovani artisti e producer emergenti under 35, le più interessanti progettualità musicali non ancora emerse. A vincere la seconda edizione di Ciao Contest, con una giuria presieduta da Massimo Bonelli, sono stai Giglio per la categoria artista e See Maw per la categoria producer.

I due giovani artisti emergenti si aggiungono al cast dei vincitori dei Ballerini Dalla 2024 che saranno premiati nel corso della serata. Inoltre i vincitori della prima edizione del Contest, Miglio e Francesco Faggi, ritorneranno al Teatro Celebrazioni, insieme ai migliori classificati del 2023, Nervi, Edgar Allan Pop e Obi, per condividere il percorso artistico compiuto nell'ultimo anno.

