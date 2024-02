Avvelenò la madre a Ferrara, disposta una perizia psichiatrica

La Corte di assise di Ferrara ha disposto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di Sara Corcione, 39enne che a luglio 2022 uccise la madre Sonia Diolaiti, 62 anni, facendole bere té avvelenato con il nitrito di sodio. I giudici hanno così accolto la richiesta dei difensori dell'imputata, avvocati Antonio Cappuccio e Tiziana Zambelli di Bologna. I legali avevano sottolineato la necessità di accertare la reale situazione mentale di Corcione, che fin dall'età di 14 anni è stata in centri psichiatrici. La Corte ha nominato come perito Michela Casoria e l'incarico sarà conferito in 18 marzo.

In udienza erano stati sentiti infatti consulenti psichiatrici di parte, che avevano concordato sulla presenza di un disturbo di personalità schizoide e paranoico, ma erano stati divergenti sulle conclusioni. Per quello della difesa, Michele Pavanati, risulta parzialmente scemata la capacità volitiva di Corcione, mentre per lo specialista della Procura, Luciano Finotti, l'imputata può stare in giudizio.

Il decesso della 62enne venne scoperto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 luglio 2022, su interessamento di un'amica che non riusciva a contattarla e che venne insospettita dalle risposte evasive della figlia, che abitava in uno degli appartamenti di proprietà della famiglia, nello stesso stabile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA