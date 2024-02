Alessandra Todde incontra Patrick Zaki, 'far rinascere speranza'

Far rinascere la "speranza". E' questa la parola chiave sulla quale ha ruotato il colloquio tra Alessandra Todde, neo governatrice in pectore della Regione Sardegna, e l'attivista egiziano Patrick Zaki, a Cagliari per un incontro con gli studenti di un liceo e per presentare il suo libro. Un libro che è stato consegnato da Zaki con dedica alla stessa Todde che sui social ha commentato "Patrick Zaki, benvenuto in Sardegna. Terra di Pace, Diritti e Libertà".

Il colloquio, tutto in inglese, è stato incentrato non solo sull'isola ma anche sulla situazione in Medio Oriente e sulla pace.



