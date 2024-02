Tanti italiani tra i vincitori del Bologna Ragazzi Awards 2024

Sono stati annunciati i vincitori e le menzioni speciali dell'edizione 2024 del Bologna Ragazzi Awards che ha visto i numeri più alti di sempre, con 3355 titoli arrivati da 65 Paesi e regioni del mondo.

Forte la presenza italiana con tra i nostri autori e autrici premiati del Braw, tra i riconoscimenti più prestigiosi per l'editoria per ragazzi a livello mondiale, Gianumberto Accinelli, Giulia Zaffaroni e BeneDì (Benedetta D'Incau). I premi vengono attribuiti ogni anno da giurie internazionali. Tra i temi la sostenibilità irrompe come mai prima nei libri per bambini e il romance si conferma preponderante anche nei libri per ragazzi.

Cinque le categorie principali: Fiction, Non-Fiction, Opera Prima, Comics e la nuova categoria permanente Toddler, per la fascia 0-2 anni. Il premio speciale New Horizons è inoltre a disposizione delle giurie. Categorie Speciali 2024 sono: I Mari eThe Extraordinary Award for an Extraordinary Book assegnato a Bambini nascosti di Franco Matticchio, edito da Vànvere Edizioni. Ecco i vincitori. Fiction: Kintsugi (Libros del Zorro Rojo) di Issa Watanabe, Spagna. Non fiction: Myko (Baobab) diJiří Dvořák, illustrazioni d Daniela Olejníková, Repubblica Ceca. I Mari - Categoria Speciale 2024: Giù nel blu - Dalla superficie agli abissi: viaggio sottomarino sfogliabile (Nomos Edizioni) di Gianumberto Accinelli, illustrazioni di Giulia Zaffaroni, Italia. Opera prima: Ko darīt, ja esi kails pilsētā (What to Do If You Are Naked in a City?) testo e illustrazioni di Aleksandra Runde Editore, pubblicato da Janis Roze Publishers, Lettonia. Toddler: Dia de Lua (Jujuba Editora), testo e illustrazioni di Renato Moriconi, Brasile. Comics - Early Reader: Comment Naissent les Arbres (La Martinière Jeunesse), testo e disegni di Charles Berbérian, Francia.

Comics- Middle Grade: Les Pissenlits (Éditions Sarbacane), testo e disegni di Nina Six, Francia. Young Adult: Il racconto della roccia ( Coconino Press) di BeneDì (Benedetta D'Incau), Italia.





