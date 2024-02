Sparò a un 44enne dopo una festa a Bologna, arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Bologna Centro hanno identificato e arrestato uno dei presunti autori del ferimento a colpi di arma da fuoco di un 44enne di origine marocchina, aggredito la sera del 22 ottobre scorso davanti a un ristorante in via Marco Polo, zona Navile, dove la vittima stava festeggiando con amici un compleanno.

Si tratta di un 31enne albanese, indagato per lesioni personali aggravate e porto di arma comune da sparo. Raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura che ha coordinato le indagini, è stato rintracciato nella sua abitazione nel quartiere Borgo Panigale, dove si trovava agli arresti domiciliari per altre vicende. Il 44enne ferito era stato sottoposto a un intervento chirurgico, per rimuovere il proiettile e anche per sistemare una mandibola, colpita da un pugno che gli era stato sferrato durante l'aggressione. Era stato poi dimesso con una prognosi di una ventina di giorni.

L'uomo era stato affrontato nell'area antistante il ristorante, poco lontano anche da un distributore di benzina. Secondo gli investigatori, che per ricostruire l'episodio hanno analizzato i filmati di telecamere di sorveglianza e ascoltato vari testimoni, una delle ipotesi è che il ferimento sia stata una reazione a un apprezzamento rivolto a una ragazza, fidanzata del 31enne arrestato, durante la festa di compleanno che era in corso.



