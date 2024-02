Fiera ragazzi, apre l'8 aprile con 1.500 espositori

Sempre più internazionale e con un nuovo record di 1500 espositori da circa 100 paesi e regioni del mondo, tanti per la prima volta in fiera, e Ospite d'Onore la Slovenia, si inaugurerà l'8 aprile la Bologna Children's Book Fair. Tra gli autori e gli illustratori più attesi a Bologna Beatrice Alemagna, Lorenzo Mattotti, Davide Calì, il francese Benjamin Lacombe, l'americano Mac Barnett, l'illustratrice e autrice belga pluripremiata Anne Brouillard, la cilena Paloma Valdivia e l'illustratore e autore tedesco Edward van De Vendel.

Punto di incontro per la comunità mondiale del libro per ragazzi, la Fiera entra come Patron Member nell'International Publishers Association- Ipa.

La 61/ma edizione, che si svolgerà fino all'11 aprile a BolognaFiere, presentata oggi, dedicherà una particolare attenzione alle sfide che l'Intelligenza Artificiale pone all'editoria.

Tra le novità del 2024 la collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite con iniziative condivise tra sostenibilità, mari e diritti dei bambini, una mostra dei migliori titoli dedicati ai temi della sostenibilità, che è tra le tematiche al centro della Fiera, e una lettura collettiva della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia a cui prenderanno parte autori e illustratori da tutto il mondo, che leggeranno ciascuno nella propria lingua. Focus sull'Africa, a cui sarà riservata un'area espositiva con 30 editori da tutto il continente.

S'inaugura anche il nuovo Tv/Film Rights Centre, un'area business realizzata nell'ambito di Bltf/K con la collaborazione di Book on a Tree, che accoglierà i produttori audiovisivi facilitando il networking con il mondo dell'editoria per una maggiore proposta book-to-screen.

Il BolognaRagazzi Awards, con le nuove categorie speciale 2024 I Mari e permanente Toddler, nell'edizione con più candidati di sempre, vede quest'anno tra i vincitori, annunciati oggi alla presentazione di Bcbf, numerosi autori italiani da Gianumberto Accinelli a BeneDì (Benedetta D'Incau) a Franco Matticchio.





