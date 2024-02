La cantante e compositrice Anohni al Ravenna Festival

La cantante e compositrice britannica, naturalizzata statunitense, Anohni (pseudonimo di Anohni Hegarty) si esibirà al Ravenna Festival il 15 giugno prossimo alle 21 al Pala De André, unica tappa italiana del tour europeo con la sua band The Johnsons. Una nuova tessera del cartellone della manifestazione della città romagnola al via l'11 maggio con oltre cento appuntamenti fino al 9 luglio.

Quello al Ravenna Festival sarà il secondo concerto del tour, dopo Atene e prima di Madrid, Parigi, Londra, Gent, Berlino e Copenhagen durante il quale Anohni and the Johnsons proporranno brani dal nuovo album My Back Was a Bridge for you to Cross accanto a canzoni del repertorio. Sin dalla creazione della band nel 1998, i temi animistici ed eco-femministi sono stati al centro della ricerca di Anohni. Sul palcoscenico sarà accompagnata da nove musicisti fra cui Julia Kent al violoncello, Maxim Moston al violino, il multi-strumentalista Doug Wieselman e Jimmy Hogarth alla chitarra.



