Cartoni animati per affrontare le visite in ospedale

Cartoni animati per affrontare, più in leggerezza, le visite in ospedale. È l'iniziativa per i piccoli pazienti avviata nella Casa della Comunità di Forlimpopoli (Forlì-Cesena), struttura sanitaria realizzata nell'ex ospedale del paese che ospita alcuni reparti di degenza e vari ambulatori, tra cui quelli pediatrici. In occasione della giornata mondiale delle malattie rare (giovedì 29 febbraio) trova compimento il progetto di due associazioni: Aibws (Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedemann) e Aimp (Associazione Italiana Macrodattilia e Pros).

I cartoni proposti sono due: "Prelievo con il sorriso", che parla degli esami del sangue, e "Biwy e i dottori", sul rapporto con i medici che i bimbi non devono temere, anzi vedere come amici. Biwy, protagonista di entrambi i video, è una farfalla che, nel cartone, interagisce con i piccoli pazienti Eric e Sara. A Forlimpopoli vengono proiettati nella sala d'aspetto.

"L'esperienza al fianco delle famiglie ci ha fatto capire che molti bambini sono spaventati dai medici e che nel tempo questa paura può condizionarli anche nel rapporto con altri estranei.

Per questo, con Biwy, abbiamo voluto fornire loro un aiuto semplice ma efficace", spiega Federica Borgini, responsabile delle relazioni internazionali di Aimp. "Il medico non deve essere percepito, banalmente, come quello che fa la puntura, bensì come una persona con un ruolo positivo", aggiunge Monica Bertoletti, amministratrice di Aibws. I cartoni sono pensati per tutti i bambini, non ci sono riferimenti alle specifiche malattie. Entrambi sono realizzati da Racoon Studio, azienda milanese che si occupa di animazione. "Prelievo con il sorriso", in particolare, è stato premiato allo European Indipendent Film Awards nel 2019.

