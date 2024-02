Québec e E-R insieme per Ai, agroalimentare e cultura

Québec ed Emilia-Romagna insieme per la cultura, la scienza, lo sviluppo economico, l'agroalimentare e l'istruzione. È questo in cuore dell'accordo, della durata di cinque anni, firmato questa mattina in Regione a Bologna, dal presidente Stefano Bonaccini e da Martine Biron, ministra delle Relazioni internazionali, della Francofonia e della Condizione femminile del Québec.

"Si tratta di un accordo multisettoriale - spiega la ministra Biron - L'aspetto più importante è quello di riconoscere l'amicizia oltre alla possibilità di fare affari con la Regione Emilia-Romagna. Nell'attuale contesto geopolitico vogliamo tutti fare affari con degli amici".

"Quello a cui puntiamo è il matrimonio tra l'economia, il sapere e la cultura - chiarisce l'esponente politica canadese - Il Québec è stabile, siamo di cultura latina, parliamo francese e penso davvero che avremo un'ottima intesa" con l'Emilia-Romagna, guidata da una presidente "estremamente dinamico" come Stefano Bonaccini. In ambito scientifico, poi, "le relazioni proseguono anche a livello universitario, grazie a ricercatori di altissimo livello come Yoshua Bengio" vincitore nel 2018 del Premio Touring, il Nobel per l'Informatica. "C'è tutto un lavoro da fare assieme sull'intelligenza artificiale - spiega Biron- l'agroalimentare ma anche sulla cultura". Proprio in questa direzione va la firma a Tecnopolo tra Cineca e Crim, importante Istituto di ricerca informatica di Montreal.

Bonaccini si definisce "orgoglioso e onorato" di aver firmato questo accordo con il Québec. "Alla luce dell'investimento che abbiamo fatto al Tecnopolo, diventando la principale data valley europea sui temi dell'innovazione tecnologica, dei big data, dell'intelligenza artificiale" potranno costruirsi "collaborazioni molto molto importanti" con "una realtà così straordinaria come quella del Québec".

