Minacce alla guardia medica per una ricetta, denunciati

Hanno danneggiato la sede della guardia medica e minacciato il personale sanitario per una prescrizione di un antibiotico. È successo a Guastalla, nella Bassa reggiana, dove un 60enne e un 20enne - padre e figlio - sono stati denunciati dai carabinieri alla procura di Reggio Emilia con le accuse di concorso in danneggiamento, minaccia e interruzione di pubblico servizio. I fatti risalgono a fine novembre quando i due si sono presentati nell'ambulatorio dove sono stati informati sulle modalità di prenotazione e accesso alla struttura. Ma i due hanno forzato la porta esterna, raggiungendo i medici in servizio e minacciandoli per una ricetta di un farmaco che pretendevano con urgenza. Una volta ottenuta, si sono dileguati. Ma i medici hanno poi raccontato e denunciato tutto ai militari della locale stazione, i quali sono risaliti alla loro identità grazie ad indagini e testimonianze raccolte.

