Venti centimetri di neve sono caduti tra ieri e oggi tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici nel comune di Frassinoro, sull'Appennino Modenese ai confini con la Toscana. A farlo sapere è la Provincia di Modena, che ha attivato i mezzi per la pulizia delle strade.

Mezzi che questa sera torneranno in azione sullo stesso tratto per salare le strade al fine di scongiurare il rischio ghiaccio.



