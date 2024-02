'Romagna in fiore', Ravenna Festival nelle zone alluvionate

Ad un anno dal disastro delle alluvioni prende forma 'Romagna in fiore', un "cuore verde" nella programmazione di Ravenna Festival 2024: otto spettacoli gratuiti, quattro fine settimana dal 10 maggio al 2 giugno, organizzati in alcune delle località più duramente colpite dall'acqua e dalle frane.

Da Castel Raniero (Faenza), all'Abbazia di San Salvatore in Summano (Sarsina), e poi Galeata, Modigliana, Pian di Stantino (Tredozio), Conselice, La Torraccia (Ravenna) e Riolo Terme, con l'obiettivo di onorare lo spirito di resilienza e la tenacia della popolazione. Ad accogliere l'invito grandi artisti, per quello che si profila come un progetto di solidarietà: un "festival nel festival", solidale, inclusivo ed ecosostenibile.

Il programma dettagliato sarà disponibile dal 12 marzo.

Soprattutto, vuole essere un'occasione di incontro e confronto tra le persone della Romagna e quelle provenienti da tutta Italia. Per esaltare la bellezza di territori che rischiano di essere dimenticati e sostenere lo sforzo della ripartenza.



