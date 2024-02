Mostra in omaggio a Gian Pietro Testa, giornalista e artista

Una mostra d'arte a Ferrara in omaggio a Gian Pietro Testa, giornalista, scrittore e poeta, a poco più di un anno dalla scomparsa. Nato nel 1936 nella città estense, dove è morto il 7 gennaio 2023, Testa è stato anche pittore: intitolata Gian Pietro Testa, il giornalista che amava dipingere, la mostra si terrà alla Idearte Gallery dal 2 al 20 marzo, per documentare la memoria e un aspetto meno noto di una personalità ferrarese che ha firmato pagine importanti di inchiesta e storia nazionale, di cronaca, giornalismo e narrativa. La mostra è organizzata dall'associazione culturale Ferrara ProArt con il patrocinio di Comune di Ferrara, dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, dell'Associazione Stampa Ferrara.

Firma di spicco per inchieste e reportage giornalistici, Testa è stato inviato di testate come Il Giorno, L'Unità e Paese Sera. Direttore dell'ufficio stampa del Comune di Ferrara dal 1985 al 1992, ha fatto parte del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna dal 1989 al '98. È stato tra gli ideatori e promotori dell'Istituto per la Formazione al Giornalismo di Bologna, insignito nel 2017 del Premio Stampa alla carriera. Negli anni ha alternato la pubblicazione di opere di poesia e di narrativa, ma ha sempre coltivato una vena artistica.

La mostra raccoglie opere a tema prevalentemente femminile.

Libero pensatore, dissacrante e irriverente, l'autore parte da riferimenti colti d'arte, poesia e attualità ribaltando i canoni e offrendo interpretazioni inaspettate. Come nel caso della sua "Ultima cena", dove undici personaggi su tredici sono donne. O di tavole con protagonisti carabinieri o simboli legati a forme di lotta, dove riecheggiano i temi di indagini da lui portate a termine nel profondo delle trame più oscure della storia italiana.



