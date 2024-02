Un operaio di 52 anni è caduto da circa tre metri da un'impalcatura montata su un tetto in un cantiere per una ristrutturazione a Salsomaggiore Terme, nel Parmense. E' finito su un solaio sottostante ed è stato portato in ospedale in condizioni gravi, la prognosi è riservata.

Risulta regolarmente assunto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, 118 e medicina del lavoro che procede.



