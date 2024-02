Violento con l'ex e recidivo, condannato a 3 anni e 6 mesi

Il Tribunale collegiale di Bologna, presieduto dal giudice Bruno Perla, ha condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione un 37enne residente in Valsamoggia, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti dell'ex compagna, una 32enne.

Assolto, invece, dal reato di violenza privata. Nel 2017, a Modena, l'uomo aveva già patteggiato la pena di un anno e sei mesi per le accuse di maltrattamenti, stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare, reati commessi tra il 2014 e il 2015, nei confronti di un'altra donna.

I due hanno vissuto insieme fino al 2021, ma i comportamenti violenti e le minacce dell'uomo, spesso ubriaco, nei confronti della donna sono cominciati a partire dal 2015. Durante le liti il 37enne ha spesso strattonato l'allora compagna e proprio nel novembre del 2021 l'ha aggredita e insultata in almeno due episodi, arrivando a minacciarla con frasi del tipo: "Se ti dovessi mai beccare che mi tradisci io ti ammazzo, se lo scopro ti rovino la vita".

Il 27 novembre del 2021, in particolare, le ha impedito di lasciare l'abitazione, prima bloccandole la portiera dell'auto e poi trattenendola per il cappuccio della giacca mentre cercava di uscire da casa insieme alla figlia minorenne. Lo stesso giorno, preoccupato che lei potesse contattare alcuni amici per chiedere aiuto, le ha sottratto il cellulare e quando la 32enne ha provato a riprenderlo è stata sbattuta addosso a un cassonetto della spazzatura e poi contro il cancello dell'abitazione, rimanendo ferita su gambe, schiena e spalle.

Sempre per impedirle di andarsene, l'uomo ha anche bloccato l'auto dell'ex compagna sbarrando la strada con la sua vettura.

La donna, costituita parte civile e assistita dall'avvocato Alessandro Armaroli, lo aveva denunciato e nei confronti dell'ex compagno era stato emesso un divieto di avvicinamento. Ora per l'uomo, assistito dall'avvocata Gabriella Moccia, è arrivata la condanna in Tribunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA