Corte Conti E-R, recuperati oltre 2 milioni di euro all'erario

"Anche nel 2023 la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna si è confermata tra le sezioni più produttive della magistratura contabile". Lo ha detto il presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, Tammaro Maiello, in un passaggio della sua relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024. Tra i presenti alla cerimonia, anche il presidente della Corte Costituzionale Augusto Barbera.

Sono state depositate 138 sentenze, tra giudizi di responsabilità, pensioni e di conto. Tra queste 29 sono sentenze di condanna per danno erariale che hanno permesso di recuperare 2.711.206,75 euro. In materia di ricorsi pensionistici risultano pendenti al 31 dicembre 2023 sono stati emessi 282 provvedimenti. Il presidente Tammaro Maiello ha ribadito che, anche nel 2023, "i tempi medi di fissazione delle udienze sono scesi ulteriormente, con deposito tempestivo delle sentenze anche prima dei prescritti 60 giorni dalla celebrazione delle udienze, mentre per i giudizi di pensione sono stati sempre rispettati i 15 giorni dall'udienza, come stabilito dal codice della giustizia contabile". Da rimarcare i tempi medi di definizione dei giudizi di responsabilità: dal deposito della citazione della procura al deposito della sentenza si è passati da 347 giorni del 2020 a 204 del 2023.

In 40 mesi (1 settembre 2020-31 dicembre 2023), dall'arrivo del presidente Maiello, sono stati emessi 1.265 provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti); 886 sentenze tra giudizi di responsabilità, giudizi di conto e pensionistici. L'importo complessivo delle condanne per danno all'erario è di 11.557.724,84 euro.

