A Bologna nascerà un Museo della cultura italiana

Un museo della cultura italiana, per valorizzare il contributo dato dall'Italia al mondo. È il progetto alla base del protocollo d'intenti fra ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Tremagi Holding (il gruppo proprietario di Illumia), firmato questa mattina al termine di una conferenza stampa dal ministro Gennaro Sangiuliano, dal governatore Stefano Bonaccini, dal sindaco Matteo Lepore e dal presidente di Tremagi Francesco Bernardi.

La sede dell'edificio sarà a Bologna, nel quartiere Bolognina, nei pressi della stazione, in un terreno da individuare adiacente alla sede di Illumia: la superficie sarà di circa 12mila metri quadrati e per scegliere il progetto sarà indetto un concorso internazionale di architettura. Il museo sarà gestito da una Fondazione, ma sarà costruito da Tremagi Holding con fondi privati: si stima, spiega Bernardi a margine della conferenza stampa, un investimento tra i 50 e i 100 milioni. I tempi di costruzione andranno dai tre ai sei anni.

"Questo polo deve attrarre dalle mille alle duemila persone al giorno: in un anno, dai 300mila ai 600mila visitatori, per arrivare ambiziosamente al milione dei visitatori. Ci vogliono degli spazi e dei parcheggi, una costruzione totalmente nuova", spiega Bernardi.



