Due morti sulle strade in poche ore nel Modenese

Due morti sulle strade della provincia di Modena tra ieri sera e questa mattina. In città, tra via Salvo D'Acquisto e via Falcone, intorno alle 20 di ieri, ha perso la vita un cinquantenne in sella a uno scooter di grossa cilindrata, finito contro un'auto. Alle 9 di oggi a Carpi i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiesa Cortile dove una vettura era finita fuori strada. All'interno un uomo di 81 anni e inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del 118. Sul posto anche la polizia locale. Da chiarire le cause dell'incidente e del decesso.

