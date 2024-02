Blitz antidroga a Bologna, 20 arresti e sequestro di cocaina

Maxi operazione anti droga della polizia a Bologna. La squadra mobile, coordinata dalla Procura, ha smantellato una rete che riforniva di cocaina pusher attivi in zone come Bolognina, Corticella e Borgo Panigale e che era organizzata da alcuni gruppi di persone di origine marocchina. Eseguite diciannove misure cautelari.

Durante le indagini, gli agenti hanno anche condotto accertamenti su un accoltellamento: autore dell'aggressione era uno degli indagati che ha aggredito un potenziale concorrente per una piazza di spaccio. Arrestate, in flagranza di reato, in tutto venti persone, sequestrati un chilo di cocaina, circa 20 di hashish e 35mila euro in contanti. Impiegati oltre un centinaio di agenti insieme alle pattuglie del reparto prevenzione crimine, del reparto volo e delle unità cinofile e agli specialisti della scientifica.

