Nuovo percorso virtuale immersivo per la Certosa di Bologna

Un nuovo percorso virtuale immersivo dedicato al Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna: è il progetto VN 360°, che amplia l'attività di diffusione della conoscenza e valorizzazione culturale della struttura promossa dal Museo civico del Risorgimento del Settore Musei Civici in collaborazione con Bologna Servizi Cimiteriali. Ideato dallo studio di comunicazione Veronesi Namioka, il progetto si avvale di tecnologie digitali che mettono al centro l'utente e i suoi sensi, offrendo un'esperienza di navigazione immersiva online. L'esperienza di navigazione immersiva è fruibile attraverso qualsiasi dispositivo con accesso a Internet e con visori VR.

Grazie all'alta definizione e alla cura dei dettagli del percorso, il viaggio virtuale nel complesso monumentale diventa un'esperienza di coinvolgente realismo, consentendo agli utenti di scoprire e accedere a contenuti di approfondimento in italiano e inglese sul patrimonio storico-artistico e architettonico di uno dei cimiteri monumentali tra i più rilevanti nel mondo - riconosciuto nel 2021 Patrimonio dell'Umanità Unesco nell'ambito del progetto Portici di Bologna - come i dettagli di decorazioni pittoriche, elementi architettonici dei soffitti o decori scultorei di arcate e colonne.

Con VN 360° il Settore Musei Civici amplia l'offerta culturale digitale dei musei civici bolognesi, dopo i tour virtuali dedicati al Museo internazionale e biblioteca della musica e al Museo del Patrimonio Industriale. In linea con l'indirizzo di integrare ed espandere la funzione espositiva reale dei musei con il contributo delle tecnologie digitali, il percorso virtuale dedicato al museo 'a cielo aperto' della Certosa conferma l'attenzione verso la digitalizzazione come mezzo di accesso e divulgazione da remoto, senza la pretesa di sostituire la visita fisica. Una nuova forma di racconto per ampliare e integrare l'offerta informativa sul proprio patrimonio culturale e rendere il pubblico più consapevole e desideroso di avvicinarsi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA