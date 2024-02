Meccanico fu ucciso da ladro, un parco a Bologna per ricordarlo

Da oggi a Bologna c'è un giardino in memoria di Quinto Orsi, il meccanico di 72 anni investito e ucciso il 21 febbraio 2013 mentre tentava di fermare un ladro che voleva rubare un'auto in riparazione nel piazzale della sua officina, in via Ferrarese. In occasione dell'undicesimo anniversario dell'omicidio, all'artigiano è stata intitolata un'area verde di recente realizzazione fra via Saliceto e via Passarotti, un tempo sede dello stabilimento Sasib, in zona Bolognina, poco lontano dall'officina della famiglia Orsi.

"Gli volevo un gran bene, non è giusto che sia stato ucciso in questo modo, per cercare di rubare una macchina" ha detto in una intervista all'emittente E'tv il nipote Riccardo, che ha aggiunto: "Mio nonno stava solamente facendo il suo lavoro e il suo assassino è già a piede libero, questo non è giusto". Per l'omicidio di Quinto Orsi fu arrestato l'allora diciottenne Sonic Halilovic, che si costituì il giorno successivo il delitto. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni per omicidio volontario, in appello e in Cassazione il fatto è stato giudicato come colposo e la pena definitiva è stata di sei anni e quattro mesi.

"Ringrazio tutti per questa iniziativa, un modo giusto per ricordare la memoria di mio padre" ha detto sempre a E'-tv il figlio Fabio Orsi, che ha preferito invece non commentare gli aspetti giudiziari della vicenda: "Ne avrei troppe da dire, cose che non si possono mettere in televisione".



