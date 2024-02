A Bologna due giorni di musica per ricordare Matteo Romagnoli

Due giorni di musica per ricordare Matteo Romagnoli, fondatore di Garrincha Dischi, scomparso nel giugno 2023. È questo il messaggio del festival 'Impubblicabile, ovvero il Compleanno di Matteo', che si terrà il 23 e 24 febbraio al Tpo di Bologna "Impubblicabile è una citazione di Matteo, che molto spesso non poteva partecipare alle registrazioni in studio de Lo Stato sociale, perché impegnato altrove. Poi Matteo tornava, stava in silenzio qualche secondo ascoltava quanto avevamo fatto e diceva 'no, rezag, questa roba è impubblicabile", spiega Alberto 'Bebo' Guidetti de Lo Stato sociale. "Veniva anche da rispondergli male, ma poi ci si mordeva la lingua - aggiunge - Abbiamo però pensato di utilizzare questo suo 'impubblicabile' per raccontare i 15 anni di Garricha Dischi e i 30 artisti che erano impubblicabili, tranne che per Matteo, che ha fondato la sua etichetta proprio perché nessuno voleva pubblicare i suoi dischi".

Tanti gli artisti che parteciperanno, tra cui i Bachi da Pietra, gli Ex Otago, aLa Rappresentante Di Lista, Le Endrigo, Lo Stato Sociale e tanti altri. Durante il festival sarà anche presentato un vinile 7 pollici 'Sotto un milione di nuvole'.

"Sul lato A c'è una canzone che abbiamo scritto con Lo Stato Sociale - spiega Bebo - e con la voce di Matteo".

"Matteo Romagnoli e il suo spirito visionario e audace, di grande coraggio nel sostenere le band indipendenti più importanti della scena italiana, è una figura preziosa della nostra città perché ha stimolato la creatività musicale anche su sentieri di grande coraggio e intuizione", sottolinea la delegata per la Cultura del Comune di Bologna, Elena Di Gioia.

'Impubblicabile' sarà quindi un "abbraccio di affetto e riconoscimento per quell'impronta visionaria e importante che dobbiamo continuare ad alimentare - aggiunge Di gioia - perché le città, anche Bologna, hanno molto bisogno di sostenere la scena libera e indipendente e i percorsi informali nella creatività". Il ricavato dell'evento andrà all'Associazione Italiana Tumore Desmoide, forma tumorale rarissima che colpisce due persona ogni milione, da cui era affetto Matteo Romagnoli.





