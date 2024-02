Modena Unesco è la nuova campagna di promozione della città

Modena Unesco è il nuovo brand turistico della città che mette al centro il sito Unesco con la Cattedrale, la Ghirlandina e piazza Grande, dal 1997 nel Patrimonio mondiale dell'umanità, e il riconoscimento ottenuto nel 2021 di Città creativa Unesco per le Media arts, unica tra le città italiane. Essere patrimonio riconosciuto dall'Unesco rappresenta un forte elemento identitario per Modena come destinazione turistica e su questo punta la nuova campagna di comunicazione, al via nei prossimi giorni con l'obiettivo di valorizzare i due riconoscimenti e di incrementare il posizionamento della città come meta del turismo artistico, culturale e del city break, aumentando arrivi e presenze.

L'asset dei patrimoni Unesco, infatti, completa e arricchisce le proposte già esistenti negli ambiti "arte e cultura", "enogastronomia", "motori" e "Appennino" e rafforza l'offerta di qualità e diversificata del territorio. Il progetto di promozione, presentato oggi alla stampa, si articola in due linee di intervento: la progettazione e realizzazione di una campagna di comunicazione digitale integrata della nuova brand identity Modena Unesco, come segno distintivo destinato a identificare in modo univoco le due certificazioni, il patrimonio mondiale del sito e la città creativa; la progettazione e realizzazione delle edizioni 2024 e 2025 dell'evento Modena patrimonio mondiale, che si svolge in ottobre, che evidenzieranno il dialogo con le Media Arts.

Nella campagna entrano anche i Musei del Duomo, che la scorsa primavera sono stati riaperti al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione e ampliamento con un nuovo allestimento arricchito da installazioni multimediali e interattive. La campagna, attraverso piattaforme e canali digitali, si propone di raggiungere il mercato Italia, con particolare attenzione alle regioni confinanti, e quello estero, soprattutto i paesi di lingua tedesca e inglese. Sarà il portale visitmodena.it a proporre il calendario degli eventi e le esperienze correlate ai siti turistici Patrimonio Unesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA