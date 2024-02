Catturano un cinghiale con un cappio, denunciati bracconieri

Con un cavo di acciaio, due bracconieri, nei giorni scorsi in un bosco sull'Appennino bolognese, hanno catturato un cinghiale. L'animale, una femmina di circa 60 chili, è stato trovato in fin di vita in un bosco a Castiglione dei Pepoli: all'altezza del collo aveva diverse ferite provocate dal cappio e, come disposto dai veterinari dell'Ausl, è stato poi abbattuto.

Gli agenti della polizia locale della Città Metropolitana di Bologna hanno denunciato i due uomini per maltrattamento di animali, caccia in periodo di silenzio venatorio e utilizzo di mezzi vietati. Quando li hanno intercettati e controllati li hanno trovati in possesso di un'ascia con un lungo manico, che, come ricostruito, avrebbero utilizzato per abbattere l'animale, un coltello e delle corde per trascinare la carcassa. La polizia locale ha sequestrato tutti gli oggetti, uno dei due bracconieri, in passato, era già stato denunciato per reati simili. Le ipotesi di responsabilità sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.



