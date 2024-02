Show a Bologna per Peggy Gou, dj e star musica elettronica

Per la prima volta l'Unipol Arena di Bologna ospita Peggy Gou, stella mondiale della musica elettronica: la dj coreana farà tappa nel palazzetto italiano sabato 9 marzo dopo il successo del brano estivo 'It Goes Like Nanana', che ha scalato le vette delle classifiche musicali totalizzando oltre 300 milioni di streaming sulle piattaforme, e la recente collaborazione con Lenny Kravitz nel singolo 'I Believe In God Again'. L'artista e producer trasformerà l'Unipol Arena in un grande dancefloor, una data-evento interamente al femminile: sul palco insieme a Peggy Gou si alterneranno alla console due tra gli astri nascenti del panorama internazionale, l'artista londinese Tsha e l'ucraina Alinka.

Già icona della club culture e della moda, l'istinto creativo e lo spirito curioso di Gou avrebbero potuto condurla lungo molte strade: designer, pianista, scrittrice o editrice.

L'eclettica artista ha invece distillato ciascuna di queste passioni in una celebrazione della musica elettronica e della cultura alternativa, una personale visione che ha avuto una risonanza universale, affermandosi come una delle dj più riconoscibili e amate, fondatrice dell'etichetta di musica e design Gudu. Ora è al lavoro in studio al suo album di debutto.





