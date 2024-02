Brucia agriturismo sulle colline cesenati, non si esclude dolo

A fuoco, nella serata di ieri, un agriturismo sulle colline cesenati. Si tratta dell'Angel's Hills Farm, in località Ponte Uso, nel territorio comunale di Borghi.

Ingenti i danni patiti dalla struttura, dichiarata inagibile. Al momento dello scatenarsi del rogo l'agriturismo, chiuso per la pausa invernale, era deserto, perciò non si lamentano problemi a persone. Dubbi, invece, sull'origine incidentale delle fiamme.

A dare l'allarme dei vicini che hanno notato, attorno alle 20, fumo e fiamme provenienti dal locale. Per domare l'incendio è stato necessario l'intervento di ben sette squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cesena, Savignano e Forlì, oltre all'opera di una auto botte da Rimini. Spento l'incendio gli specialisti dei vigili del fuoco hanno notato alcune particolarità nello svilupparsi e nel propagarsi della fiamme tali da alimentare la pista dell'origine dolosa del rogo. Sono ora in corso indagini, tramite ricostruzioni 3D ed analisi chimiche, da parte del nucleo investigativo anti-incendi dei Vigili del fuoco arrivato da Bologna e dei carabinieri intervenuti sul posto.



