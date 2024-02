Ancora chiusa l'Autobrennero per nebbia dall'A1 all'A4

Ancora una chiusura per nebbia sull'Autobrennero. Dalle 6:46 è stata disposta la chiusura del tratto stradale tra l'allacciamento della A4 Milano-Venezia e l'allacciamento della A1 in entrambe le carreggiate, nel Modenese. Anche ieri e l'altro ieri era stata adottata una misura analoga a causa dei banchi di nebbia comparsi nella zona.

E che avevano determinato incidenti.

Chiusi, sempre a causa della scarsa visibilità, da poco dopo le 7, lo svincolo in entrata della stazione di Carpi in entrambe le carreggiate; lo svincolo in entrata della stazione di Reggiolo/Rolo in entrambe le carreggiate e dello svincolo in entrata della stazione di Campogalliano in entrambe le carreggiate.

A quanto si è appreso, la chiusura disposta dalle 6.46 si è resa necessaria a causa delle straordinarie condizioni di visibilità, per lunghi tratti inferiore ai 20 metri, prodotte dalla fitta nebbia calata nella notte. Per questo Autostrada del Brennero, la società di gestione della A22 ha deciso, di concerto con la Polizia Stradale, di chiudere il tratto interessato in via cautelativa. La A22 riaprirà interamente non appena le condizioni di visibilità lo permetteranno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA