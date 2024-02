Rimini omaggia Giorgio Gaber, due eventi e un'intitolazione

A ventun anni dalla scomparsa di Giorgio Gaber, Rimini rende omaggio al Signor G con la rassegna Rimini per Gaber, due eventi e una intitolazione per celebrare un talento senza tempo. Cantautore, drammaturgo, attore, musicista e regista teatrale, Gaber aveva un rapporto speciale con Rimini, dove aveva rappresentato i suoi spettacoli tra il 1972 e il 1991 per un totale di venti repliche e circa ventimila spettatori. La città ha deciso di omaggiare Gaber con alcuni appuntamenti a cura dell'Associazione Risuona Rimini con il Comune. Lunedì 26 febbraio alle 21 il cinema Fulgor ospiterà la proiezione del docufilm 'Io, noi e Gaber', la prima opera cinematografica dedicata a Giorgio Gaber: scritto e diretto da Riccardo Milani, con oltre 65 mila biglietti venduti è stato il "Film evento" più visto e applaudito del 2023 e inserito nella cinquina dei docufilm finalisti ai Nastri d'Argento. Oltre alla presentazione del presidente della Fondazione Gaber, Paolo Dal Bon, anche il regista porterà un saluto e un commento video per il pubblico riminese.

Martedì 27 alle 21 il Teatro Galli sarà invece il palcoscenico di un concerto di Teatro Canzone, 'Gaber, Gianni & io', un viaggio attraverso alcune delle canzoni e dei monologhi più celebri e significative del Signor G. A introdurre sarà ancora Dal Bon insieme al principale interprete dello spettacolo, Giuseppe Guarino. Si esibiranno con lui Gianni Donati alle tastiere, Alessandro Pagliarani al sax, Marcello Dolci alla chitarra, Federico Lapa alle percussioni. Inoltre, Gorana Cehic violino solista, Aldo Capicchioni violino; Michela Zanotti viola, Veronica Conti violoncello, Jean Gambini contrabbasso. L'omaggio non si ferma alle due giornate di festival: il Comune di Rimini ha già annunciato la decisione di intitolare a Gaber una rotonda a Viserba.



