Riconoscimento di San Marino a Christian De Sica

L'attore Christian De Sica è stato insignito dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura di San Marino, Andrea Belluzzi, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni dell'Onorificenza di Sant'Agata con il grado di Commendatore.

Il riconoscimento, viene spiegato dal Titano, è legato anche agli incontri dell'artista e del suo legale Giorgio Assuma, già presidente della Siae che hanno avviato una collaborazione per lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo sammarinese, per l'utilizzo della Repubblica quale luogo di ambientazione di film e serie tv, attraverso la formazione di nuove professionalità, anche sammarinesi, in questo campo, disciplinando con appositi atti normativi il settore a San Marino.

Nel progetto è coinvolta anche l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino che istituirà un Corso di Alta Formazione in "Management delle location audiovisive" dove, insieme a De Sica, terranno lezioni e seminari anche altri qualificati relatori del mondo del cinema.

Inoltre l'iniziativa si è arricchita della collaborazione fra la Repubblica di San Marino e l'artista relativa al film, recentemente interpretato, "I limoni d'Inverno", che affronta il tema delle patologie neurodegenerative con particolare riferimento alla malattia di Alzheimer.

Con l'onorificenza consegnata all'attore romano si rafforza il rapporto che lega la famiglia De Sica alla Repubblica: Vittorio De Sica, padre di Christian, fu il protagonista assieme ad Anna Magnani del film "Lo sconosciuto di San Marino" con il quale San Marino entrò a pieno titolo nella storia del cinema d'autore. Il film "I limoni d'Inverno" sarà proiettato sabato 24 febbraio 2024 a San Marino e introdotto da un videomessaggio di De Sica registrato proprio questa mattina.



