A Rimini la nona edizione di Beer Attraction

Al via domani, alla Fiera di Rimini, la nona edizione di 'Beer&Food Attraction-The Eating Out Experience Show', il salone dedicato al bere e al mangiare fuori casa organizzato da Italian Exhibition Group. La kermesse - in programma fino a martedì 20 - andrà in scena in contemporanea con la sesta edizione di BbTech expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande e la tredicesima edizione dell'International Horeca Meeting di Italgrob.

Al centro della scena le eccellenze birrarie italiane e internazionali, oltre ai cosiddetti 'soft drink' e la crescita del mondo Mixology, abbinati con le proposte alimentari che rispecchiano le nuove esperienze di consumo fuori casa.

Nella città romagnola sono attesi oltre 600 espositori provenienti da 16 Paesi e 125 'buyer' esteri da 40 Paesi e dislocati in 14 padiglioni.

Alla cerimonia di apertura sarà presente - tra gli altri - la minsitra per la Disabilità, Alessandra Locatelli che incontrerà i partecipanti al contest "Ragazzi Speciali" all'interno dei Campionati della Cucina Italiana della Federazione Italiana Cuochi.

Guardano ai numeri dei settori protagonisti alla fiera di Rimini quello della birra - spiegano gli organizzatori dell'evento - ha fatto registrare, lo scorso anno, un valore di 10,2 miliardi generando 124.000 posti di lavoro e mostrando una buona salute per i microbirrifici, più di 1.300 in Italia con 10.000 addetti diretti.

Quanto al comparto dei bar, e più in generale dei locali che non prevedono servizio al tavolo, nel 2023 ha registrato un +6,9% in termini di presenze con i pasti fuori casa a riportare un valore di 89,6 miliardi rispetto agli 83,5 dell'anno precedente.

Una spinta positiva registrata anche nelle aperture dei nuovi locali: sono stati 6.205 per quanto riguarda i ristoranti (+5,5% sul 2022); bene anche bar (+4.000 unità) e pizzerie (+3.730).





