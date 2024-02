Il vescovo: 'Scegliere tra parrocchia e politica'

"O l'impegno in chiesa o quello in politica". È quanto ha disposto l'arcivescovo di Reggio Emilia, Giacomo Morandi, con due lettere inviate nei giorni scorsi a tutte le parrocchie della diocesi che, come riporta la stampa locale, stanno facendo discutere in città. "In vista delle prossime elezioni europee e amministrative - si legge nelle missive firmate da monsignor Morandi - reputo opportuno disporre che quanti intendano candidarsi in qualsiasi lista, debbano dimettersi da ruoli di responsabilità ricoperti in diocesi o nelle parrocchie. Inoltre, non sarà possibile ospitare nelle chiese e nelle strutture parrocchiali incontri e dibattiti in vista delle urne. Ciò per evitare che i nostri ambienti possano diventare luoghi di campagna elettorale". Un provvedimento rivolto "a lettori, accoliti e ministri straordinari della Comunione" i quali "non potranno ricoprire, al contempo, ruoli di coinvolgimento diretto e in prima persona negli schieramenti politici, in modo che possano così attestare il loro servizio verso la comunità ecclesiale attraverso il primato della Parola e della Mensa". Morandi, per dovere di puntualizzazione, non 'condanna' chi si candida, citando anche Papa Francesco ("la politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose di carità, perché cerca il bene comune"), ma non ammette concomitanza tra i ruoli, predicandone l'esclusività di uno o dell'altra.



