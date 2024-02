Cccp, album di brani inediti e nuovo tour italiano in estate

Un album con brandi inediti e un nuovo tour in Italia previsto per l'estate prossima. I Cccp - Fedeli alla Linea tornano alla ribalta in una sorta di seconda carriera con "Altro Che Nuovo Nuovo", in uscita il 23 febbraio, alla vigilia dei tre concerti della band punk rock a Berlino "Cccp in Dddr" (24, 25 e 26 febbraio, date già tutte esaurite) e in attesa dei live nel nostro Paese annunciati dal manager Luca Zannotti che prossimamente svelerà i dettagli. Il nuovo disco - che contiene anche la registrazione ritrovata del primo concerto della band del 3 giugno 1983 alla palestra 'Galileo' di Reggio Emilia' oltre ai pezzi inediti 'Oi Oi Oi', 'Sexy Soviet' e 'Onde' - è stato presentato stamattina al circolo Arci Pigal di Reggio Emilia (dove una volta c'era proprio la mitica palestra) alla presenza di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Danilo Fatur e Annarella Giudici.

"I Cccp sono la storia di un palcoscenico non di un disco - ha detto Lindo Ferretti - Questo album può rappresentare benissimo un nuovo inizio". La chicca dell'album è il ritrovamento delle registrazioni del primo concerto. "Non ci interessava l'idea della fama. Riportare in vita un nastro smagnetizzato di 40 anni fa sembra un'operazione di marketing eccellente, e invece è stato frutto del caso, come tutto ciò che ci riguarda", ha spiegato Zamboni.

Inoltre, nel pomeriggio, 200 fan della band giunti da varie parti d'Italia, dopo essersi accaparrati l'edizione limitata del nuovo album - disponibile in esclusiva sullo store online di Universal Music Italia - hanno potuto incontrare la band in via riservata a Reggio Emilia per scambiare battute e scattarsi foto coi loro beniamini.

Resta intanto ancora aperta fino al 10 marzo la mostra ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia "Felicitazioni! CCCP - Fedeli alla linea. 1984 - 2024" - prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Magnani e dal Comune - che è già stata visitata finora da oltre 34 mila persone.



