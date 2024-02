Al via le riprese del nuovo film di Elisabetta Sgarbi

Sono partite le riprese del nuovo film di Elisabetta Sgarbi ispirato al romanzo di Giorgio Scerbanenco L'isola degli idealisti (La nave di Teseo). Primo lungometraggio narrativo a distanza di 6 anni da I nomi del signor Sulčič, il film è scritto da Elisabetta Sgarbi e Eugenio Lio, prodotto da Bibi Film, Betty Wrong con Rai Cinema e con il sostegno della regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commision.

Il set in questi giorni si trova in Emilia-Romagna, lungo le rive del Po.

L'isola degli idealisti racconta la storia di una famiglia la cui quiete viene sconvolta dall'arrivo di due ladri in fuga dalla polizia. Antonio e i suoi due figli, Carla e Celestino, si troveranno a fare i conti con Guido, giocatore d'azzardo con la passione per la pittura, e Beatrice, bella, sfacciata e fatale.

Un vortice di tensione fatto di invidie e bugie che scava nella natura dell'essere umano.

Dal 1999 Elisabetta Sgarbi dirige e produce i suoi lavori cinematografici e ha all'attivo oltre 70 opere tra documentari, cortometraggi, lungometraggi e filmini musicali. Ha fondato e dirige La nave di Teseo Editore, è presidente di Baldini+Castoldi, La Tartaruga, linus e Oblomov Edizioni. Ha ideato, e da 25 anni ne è Direttore artistico, il festival internazionale La Milanesiana, e ha ideato e dirige linus - Festival del fumetto.



