Sa-Roc porta in tour a Bologna la nuova scena hip hop Usa

Arriva per la prima volta in Italia Sa-Roc, star emergente della scena dell'hip hop americano, in concerto venerdì 16 febbraio (ore 22) al Mercato Sonato di Bologna. Sa-Roc è l'esempio di come con energia e testi consapevoli si possa scuotere il gioco del rap, tenendo alto il ruolo che l'hip hop ha sempre avuto, quello di dare una voce al popolo. Come lei stessa ha raccontato, era timida e solitaria da giovane; è nata prematura e non ha emesso alcun suono nei primi quattordici mesi di vita; è cresciuta nel sud-est di Washington all'apice dell'era del crack, con quartieri afflitti da povertà e disaffezione. Queste e molte altre esperienze precoci hanno plasmato la sua visione del mondo e la sua sensibilità emotiva, ponendo le basi per una coscienza sociale che si riflette in tutta la sua musica.

Nel 2018 ha incanalato gran parte del suo dolore nel brano Forever, che l'ha portata al successo mondiale, con un video ufficiale che ha raggiunto oltre 6 milioni di visualizzazioni.

La canzone ha gettato le basi per The Sharecropper's Daughter (2020), album il cui titolo rende omaggio all'esperienza di suo padre, cresciuto coltivando il tabacco a mezzadria. Nel 2021 pubblica un'edizione deluxe: la nuova versione comprende l'aggiunta di sei nuove canzoni, tra cui Wild Seeds, Dusty Roads e The Rebirth.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA