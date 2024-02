Millencolin e Naska al festival punk Bay Fest di Bellaria

Prende forma l'edizione estiva 2024 del Bay Fest, festival punk che sarà ospitato per cinque giornate a Bellaria Igea Marina (Rimini). Si partirà il 15 giugno sul palco a due passi dal mare del Beky Bay con i Descendents, band di punta della scena punk americana ed headliner della giornata Road to Bay Fest, e i Fernandhell, nuovo progetto di Livio Montarese, co-fondatore dei Peawees. Il 6 agosto tornerà, per il terzo anno, il Pool Party al Mapo Club con Strung Out, band che fonde aspetti del punk rock e dell'heavy metal, in uscita il 5 aprile con il nuovo album Dead Rebellion, e i Belvedere, protagonisti dello skate-punk canadese in attività da oltre 25 anni, che presenteranno l'ultimo album Hindsight Is The Sixth Sense (2021).

Headliner del 'Day 1', il 12 agosto al Beky Bay, saranno gli Alkaline Trio, che tornano in Italia dopo dieci anni con il nuovo album Blood, Hair, And Eyeballs: dopo l'esperienza con i Blink-182, Matt Skiba torna alla voce della sua band originale, alternandosi al microfono con il bassista Dan Andriano.

Headliner del 'Day 2' (13 agosto al Beky Bay) saranno gli svedesi Millencolin, i Less Than Jake, che tornano ad un anno di distanza dalla performance allo Slam Dunk Festival Italy, e gli italiani Shandon, che festeggiano trent'anni di carriera. Per la giornata di chiusura, il 14 agosto, il primo nome annunciato è quello di Naska, al secolo Diego Caterbetti, apripista di un nuovo movimento pop punk italiano.



