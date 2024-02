Lollobrigida, presto tre commissari per la peste suina

"In queste ore saranno nominati tre subcommissari, oltre al commissario nazionale. Uno di questi, che proviene dalla Difesa, organizzerà i primi militari già messi a disposizione per sostenere e aiutare attivamente nel contrasto alla peste suina". Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, questa mattina a Piacenza Expo per l'inaugurazione di Tomato World. "Abbiamo chiesto di trattare il tema come una pandemia perché i focolai di questo tipo possono riguardare oggi l'Italia e domani altre nazioni - ha aggiunto Lollobrigida - serve quindi un lavoro fatto in sinergia con un investimento dell'Unione europea".



